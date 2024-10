Luana provoca ao voltar da roça: 'Vou usar muito fio dental nessa casa'

A volta de Luana da quinta roça de A Fazenda 16 (Record), que eliminou Júlia, foi marcada por climão e provocação.

O que aconteceu

A peoa entrou na casa sem tocar o sino tradicional e passando batom. "Vão ter que me aturar."

Luana ainda provocou. "Vou usar muito fio dental nessa casa".

No início da semana, durante uma grande treta, Fernando apontou que a peoa passava o dia pela casa usando biquíni fio dental.

A peoa foi cumprimentada e abraçada com empolgação por poucos peões. Apenas Sacha, Gui e Yuri comemoraram imediatamente com ela.

Logo depois, Flor também a abraçou e lhe deu os parabéns pela volta da roça. Vanessa também a parabenizou depois.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 2606 votos 0,23% Albert Bressan 0,84% Babi Muniz 19,46% Camila Moura 0,12% Fernanda Campos 0,08% Fernando Presto 0,15% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 2,03% Gui Vieira 8,25% Gilsão 0,04% Gizelly Bicalho 1,34% Juninho Bill 1,07% Luana Targino 8,40% Sacha Bali 9,17% Sidney Sampaio 1,92% Vanessa Carvalho 5,53% Yuri Bonotto 10,32% Zaac 31,01% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2606 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso