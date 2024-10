Especial? Chico Barney diz que Luana está virando sua favorita em A Fazenda

Após a Prova do Fazendeiro, Luana reclamou com seus aliados —Gui, Sacha e Yuri— que Gizelly não a desejou "boa sorte" antes da disputa. "Eu fico impressiona porque não fiz nada com ela, só falei que ela era um bando de falsa e que não achava que era minha amiga", disse a peoa.

"Olha isso, a Luana é muito especial, ela está virando minha favorita", se divertiu Chico Barney no Central Splash. A conversou continuou, e os peões refletiram que, se Luana ou Júlia forem eliminadas na roça desta quinta-feira (24), provavelmente Gizelly vai mudar de grupo e se aliar a Zé Love.

Luana é hipócrita, ela está criticando a Gizelly por uma coisa que ela fez. Está todo mundo pulando do barco, é um barco que está à deriva. Se ela pulou, por que a Gizelly não pode pular? Talvez porque ela mesma é o barco. Por que ela não pode ser seu bote salva-vidas?

Bárbara Saryne analisa que o ponto de Luana é que a ex-BBB é a responsável por criar situações para cancelar um adversário no jogo, depois ela mesma recalcula a rota e deixa os outros em uma situação complicada. "'Está recalculando a rota, ferrou todo mundo e nem desejou boa sorte', acho que ela quis dizer isso", reflete.

Chico diz que adora, em realities shows, quando participantes que são amigos rompem e se tornam rivais no jogo. "Tem boas histórias, lembra da Juliette e a Sarah, o Gil."

A dupla continua analisando o papo entre os peões, e Luana diz que não se sentia incluída entre as suas ex-amigas na casa, Gizelly, Flora, Júlia e Camila. Ela segue dizendo que não sentia verdade na ex-BBB, diferente do que sente com os peões. "É o grupelho, sei que a Luana tem sido inteligente de fazer essa mudança de rota", reflete Bárbara.

Ela está jogando, está entregando, mas esse papinho é 'forçação' muito forte. Dizer que 'via verdade no Sacha', não, quando estava com Gizelly e companhia concordava com tudo, era tudo que mais botava fogo ali.

"Ela foi a 1ª a odiar o Sacha", lembra o colunista. "Ela é maravilhosa, estou encantado."

