Há quase um mês no Brasil, Bruno Mars pode virar cidadão honorário; entenda

Bruno Mars, 39, pode virar cidadão honorário do Brasil, se a proposta do deputado federal Reginaldo Veras (PV) for aprovada.

O que aconteceu

O político entrou com o pedido na Câmara dos Deputados no dia 16 de outubro. Na proposta, Veras ressaltou "o amor" que o cantor tem pelo Brasil e o show beneficente pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Um gesto que comoveu a todos e mostrou a força de sua influência para o bem comum. Ao conceder a Bruno Mars o título de cidadão honorário, reconhecemos não apenas sua excelência artística, mas também sua capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. proposta do deputado federal Reginaldo Veras



Bruno Mars está há quase um mês em turnê no Brasil. São 14 shows ao todos, em cinco cidades diferentes. As próximas apresentações serão em Brasília, neste final de semana (26 e 27) na Arena BRB Mané Garrincha.

O título de cidadão honorário já foi concedido a Lewis Hamilton. A honraria não dá direitos e nem deveres a quem recebe, sendo mais um reconhecimento pela relação do homenageado com o país.