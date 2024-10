Anitta posta foto com barriga de grávida e deixa fãs curiosos: 'Segredo'

Anitta, 32, deixou seus fãs com a pulga atrás da orelha ao publicar uma foto em que aparece com uma barriga postiça de gestação avançada.

O que aconteceu

Além da prótese, ela aparece no registro usando calcinha, sutiã e uma máscara branca sem expressão. "Era para manter segredo...", escreveu na legenda a intérprete de "Show das Poderosas".

Boa parte dos seguidores interpretou o post como a maneira criativa - e marketeira - de Anitta anunciar uma nova música. "Vai parir um novo hit?", indagou a apresentadora Kerline Cardoso, 32, nos comentários da publicação. "Vem mais um hit mundial", apostou outra internauta.

Há quem aposte, inclusive, na 'gestação' de uma parceria musical entre a cantora e o cantor canadense The Weeknd, 34. "Engravidou do The Weeknd?", perguntou um seguidor. "Filhinho de Anitta e The Weeknd, amo", vislumbrou outra.