A Fazenda: Camila diz que Sacha é favorito e peões traçam plano: 'Apagar'

Na madrugada de sexta-feira (25), Camila alertou a maior parte dos peões de A Fazenda 16 (Record) que Sacha é o favorito a ganhar o programa.

O que aconteceu

Após a eliminação de Júlia, Camila dividiu seu pensamento com a maior parte da casa, que estava no quarto. "Gente, ele (Sacha) é o favorito, pelo amor de Deus. Abre o olho. Cara anda por aí com cara de sofrido, chorando, passa o dia dormindo, toda vez que levanta tá com cara de triste. Esse cara veio brifado, treinado, super treinado, fez coach!"

Gilsão, então, sugeriu um plano. "Então vamos apagar ele!"

Flora concordou." Boa, Gilsão. Alguém que pensa como eu."

Camila fez um alerta. "Ele (Sacha) não deixa apagar ele. O problema do leite condensado ele virou pra ele!"

Babi sugeriu. "É só não ninguém virar pra ele e não apontar mais ele."

Fernanda reforçou a fala de Camila. "Vira pra ele o c*ralho. Ele que faz virar pra ele."

Camila continuou. "Exatamente. Ele entra para ele aparecer. Tem que apagar ele, mas não dá. Ele é intrusão e se mete em tudo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 2994 votos 0,23% Albert Bressan 0,73% Babi Muniz 16,93% Camila Moura 0,10% Fernanda Campos 0,07% Fernando Presto 0,13% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 2,44% Gui Vieira 7,18% Gilsão 0,03% Gizelly Bicalho 1,17% Juninho Bill 0,94% Luana Targino 9,59% Sacha Bali 8,02% Sidney Sampaio 1,67% Vanessa Carvalho 6,18% Yuri Bonotto 8,98% Zaac 35,57% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2994 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso