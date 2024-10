Venom 3: 'Foi o melhor que pude fazer, e faria de novo', diz Tom Hardy

"Venom: A Última Rodada" chega nesta quinta-feira (24) aos cinemas brasileiros e encerra a trilogia protagonizada por Tom Hardy, que retorna como Eddie Brock.

Conhecido por filmes como "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015) e "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012), o ator se tornou não apenas a estrela da produção, mas peça indispensável para a caracterização do vilão da Marvel.

Hardy deu um toque próprio ao Venom, o tornando quase que um novo personagem: mais engraçado, sexy e relacionável. "Você deve sempre cometer seus próprios erros, e não os de outra pessoa. Porque assim, se você errar, a culpa é sua", afirma em entrevista a Splash.

Isso foi o melhor que pude fazer na época, e eu faria isso de novo. E se não funcionar, a culpa é minha.

As histórias originais serviram de inspiração para criar o Eddie Brock de Hardy, mas também mostraram ao ator de quais características era preciso se diferenciar. "Me deram o personagem mais incrível para interpretar. Pesquisei os quadrinhos e identifiquei muito rapidamente a diferença entre a versão em quadrinhos e a versão para maiores de 13 anos."

Pensei: como podemos tornar isso divertido, emocionante e fazer com que o público ria. Levamos o trabalho a sério, mas não a nós mesmos.

O primeiro longa, lançado em 2018, foi bastante criticado, mas também foi um grande sucesso de bilheteria, com arrecadação de US$ 856 milhões (cerca de R$ 4,8 bi). Originalmente, Venom faz parte da história do Homem-Aranha e, com os contratos de direitos autorais, ficou sob responsabilidade da Sony ao invés da Marvel.

"Venom: A Última Rodada" acompanha a dupla principal —Venom e Eddie— sendo perseguida e obrigada a tomar decisões devastadoras. Chiwetel Ejiofor e Juno Temple completam o elenco.