Todo destroçado: Jão sofre ataque e para no hospital em 'Volta por Cima'

Jão (Fabrício Boliveira) terá a certeza que mexeu com a pessoa errada em 'Volta por Cima' (Globo). No capítulo previsto para ir ao ar nesta quinta-feira (24), o sambista vai terminar o namoro com Cacá (Pri Helena), sem saber que poderá pagar caro por isso.

O que vai acontecer

Apaixonado por Madá (Jessica Ellen), Jão não aguentará continuar em um relacionamento com Cacá e terminará tudo com ela. Isso ocorre no mesmo capitulo em que ela é atingida de raspão por um tiro.

Mesmo com a namorada passando por um momento tenso, ele acaba com a relação, deixando Cacá devastada. No entanto, ela decide seguir em frente e não busca vingança.

Acontece que, no capítulo previsto para ir ao ar dia 1º de novembro, Jão será surpreendido por uma gangue e leva uma surra daquelas. Os homens não levam nada do filho de Neuza (Valdineia Soriano), mas fica em estado crítico e precisa ser hospitalizado.

Apesar de Jão não entender o porquê foi atacado, o público saberá que o responsável é Jô (Vitor Sampaio), amigo fiel de Cacá. Ele não suporta ver a amiga triste pelo fim do namoro e decide dar uma lição no sambista.