Toca Revela, o Reality: saiba mais sobre a competição musical; inscreva-se

Falta uma semana para o encerramento das inscrições do Toca Revela, o Reality, Você pode participar do primeiro reality show de música voltado pras redes sociais até dia 31 de outubro. Inscreva-se aqui.



Mas isso é só o começo! Larissa Luz e Arapê Malik vão comandar o programa que estreia em 12 de novembro, às 18h. E eles trazem quatro curiosidades sobre a competição:

1) Podem participar pessoas do Brasil inteiro, sem distinção de gênero musical.

2) Não há restrição de formato: vai ter banda, dupla, artista solo. O único requisito é que sejam artistas independentes e com trabalho autoral.



3) O prêmio vai ser o lançamento de quatro faixas produzidas por Dudu Marote, que já trabalhou com Elza Soares, BaianaSystem, Emicida e Iza, além da distribuição dessas faixas pela Altafonte, presente 170 países.



4) Vão ser escolhidos oito participantes que vão ser avaliados pela musicalidade, composição e desenvoltura. Quem escolhe no final é o público!

Quer saber mais detalhes? Veja nosso FAQ!