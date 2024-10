Silvio de Abreu elogia Regina Duarte: 'teve a carreira mais bonita da TV'

Silvio de Abreu revelou sua admiração pela carreira de Regina Duarte durante sua entrevista ao Dois Pontos, vodcast do Estadão, publicado na terça-feira, 22. "Não tem carreira mais bonita de televisão do que a de Regina Duarte", disse o autor.

O autor de novelas como Guerra dos Sexos e Rainha da Sucata completou: "Para mim ela é um ícone de telenovelas. Seja lá o que ela fez depois da televisão, isso não interessa. Ela como atriz foi um marco".

"Ela sempre colocou essa verdade em todos os personagens. A emoção dela era uma coisa autêntica", finalizou. Além de Regina, Silvio e Mauro Alencar elogiaram a trajetória de atrizes como Fernanda Montenegro e Susana Vieira, e destacaram a interpretação da última no folhetim Anjo Mau.

O vodcast abordou, de maneira geral, a "crise das novelas" e o decaimento no estilo clássico de se fazer televisão no Brasil, e contou com Mauro Alencar, além do colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e da participação de Danilo Casaletti, repórter de cultura do jornal.

"Tudo começou depois da pandemia. Os hábitos mudaram, e também a maneira de fazer novela, os valores, as pessoas, os melhores autores, atores, diretores. É como se tivesse começado do zero. Então você precisa de uma outra filosofia de trabalho", comentou Silvio, sobre a mudança no gênero.

Ele também falou sobre as recentes contratações de influenciadores para atuar em novelas. "Hoje em dia, você colocar 'influencers' para fazer novela, não é que é [sobre] tirar o trabalho de alguém. É que ele é ineficiente em passar a emoção. Porque ele não tem emoção, ele não tem técnica".