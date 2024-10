Qual personagem? Filho da atriz Helena Ranaldi é confirmado em 'Vale Tudo'

Pedro Waddington, filho da atriz Helena Ranaldi e do ex-diretor global Ricardo Waddington, está confirmado no elenco do remake de 'Vale Tudo' (Globo). Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o jovem ator fechou acordo para fazer a novela nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

Segundo a publicação, Pedro foi escalado para interpretar Tiago, o neto da icônica Odete Roitman, que na reedição será vivida por Débora Bloch. Na versão original, de 1988, o personagem foi encarnado por Fábio Villa Verde, já sua avó vilã ficou a cargo da saudosa Beatriz Segall.

Em Vale Tudo, Tiago Roitman é filho de Heleninha e Marco Aurélio, interpretados na primeira edição por Renata Sorrah e Reginaldo Faria. Na trama original, o rapaz é muito amigo de André, que foi vivido por Marcello Novaes, e isso causava reações homofóbicas em seu pai. No fim das contas, Tiago fica com Fernanda (Flávia Monteiro).

Marcada para estrear dia 31 de março de 2025, substituindo 'Mania de Você', o remake de Vale Tudo contará com Paolla Oliveira e Alexandre Nero como Heleninha e Marco Aurélio. Lembrando que essa será a estreia de Pedro Waddington na teledramaturgia.