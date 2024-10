Peões comparam falsa roça de Babi e reação de Deolane, com volta de Luana

Reunidos na área externa, o grupinho conversou sobre a eliminação de Luana na 5ª roça e a possibilidade de uma roça falsa em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Fernando, que eé um dos roceiros da semana, comentou com os aliados de grupinho que Gizelly está apostando na saída de Luana. "Ela [Gizelly] falou que para ela é mais interessante hoje que a Luana saia. Ela falou que a Luana é mais perigosa no jogo do que eu. É só você ver meu comportamento com ela e o comportamento da Luana."

"É diferente quando é a pessoa que é amiga e é falsa", reflete Vanessa.

"É diferente o tanto que os embates que eu tive com ela, prejudicam ela no jogo, do tanto que os embates com a Luana prejudicam ela no jogo", continua Fernando.

"Por que? Ela pode bater?", brinca Babi. "Se ela não sair por aqui, ela vai ser expulsa uma hora, porque gente ela é muito descontrolada. Uma hora ela pode ser expulsa de tanto que é doida."

"Ela já vai hoje", afirma Love categórico.

"Vocês lembram da Bárbara? Voltando depois de dois dias", diz Fernanda falando sobre A Fazenda 14. "A Deolane dormindo no sofá, ai dois dias depois e ela 'eu voltei'."

"Magina se acontece uma roça falsa. Ia ser caótico, para o jogo", imagina Vanessa.

"Não ia mudar nada para mim", continua Love. "Não muda nada, falsa, verdadeira. Acho que com esse ano não vai ter roça falsa."

"Uma roça falsa com esse tanto de gente que tem aqui, não ia acabar nunca", argumenta Fernando. Esta edição é a com maior número de participantes, sendo 28 no total.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 123405 votos 36,35% Fernando 26,52% Júlia 37,12% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 123405 votos

