Par de Nicole Kidman diz que sentiu vergonha de cenas quentes com a atriz

Harris Dickinson, 28, deu detalhes das cenas quentes que gravou com Nicole Kidman, 57.

O que aconteceu

O ator explicou que a coordenação de intimidade e a boa relação com a diretora do longa, Halina Reijn, 48, facilitou a gravação das sequências mais ousadas. "Tínhamos uma conversa com a coordenação de intimidade e, então, eu e a Nicole meio que fazíamos nossas próprias coisas, uma vez que definimos os parâmetros do que ambos estávamos confortáveis", contou ele à revista Variety. "A coordenação de intimidade perguntava: 'com o que você se sente confortável?, O que você quer como diretor? O que você se sente confortável em fazer a partir dessa visão?'. Eles facilitavam as coisas, e faziam isso muito delicadamente, sem interromper a cena."

Dickinson admite, entretanto, que ficou constrangido ao ter de dançar seminu, ao som de George Michael, em uma das filmagens. "Era apenas eu me mexendo. A Halina colocou a música e disse: 'Apenas dance'. Eu não tenho muita ginga. Talvez eu tenha bebido um pouco de uísque, mas foi constrangedor."

Ele elogioua Nicole Kidman como colega de cena em "Babygirl". "É a atriz mais tranquila e calorosa com quem eu poderia atuar. Ela dá o tom no set. É tão ousada que faz com que seja mais fácil ser vulnerável e engraçado. Nicole é muito corajosa e faz coisas que te deixam como quem diz: 'Que droga é essa?!' Você nem consegue entender o que aconteceu."