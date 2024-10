No ar em 'Alma gêmea', Luigi Baricelli abre o jogo sobre virar triatleta

Luigi Baricelli, 53, que está longe das telinhas desde 2011, abriu o jogo sobre carreira e novas decisões.

O que aconteceu

Atualmente, o ator está no ar na reprise de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo da Globo. Em conversa com o jornal O Globo, o artista diz que sente saudade de atuar.

Luigi disse que gosta de assistir à reprise. "Acho divertido ver. As pessoas me mandam mensagens na internet. Dá muita saudade, porque é gostoso. Trabalhei a vida inteira com arte, novela, apresentação, teatro, cinema... É bom sentir aquele time, a pressão de colocar no ar aqueles oito meses intensos e, de repente, tudo acaba e você pensa: 'Saudade dessa família'. Tenho vontade de voltar a atuar. Sempre estarei aberto, faz parte de mim".

Além de ator, Baricelli apresentou programas e lançou um livro. Ele também atua como palestrante e investe no mercado imobiliário.

Recentemente, o galã chamou a atenção ao aparecer com um visual novo, com tranças nos cabelos. "Era só algo pontual. Queria tentar algo diferente e isso chamou muita atenção. Foi engraçado, porque fiquei totalmente diferente"

O artista conta que faria o visual novamente, mas, apenas se fosse por um personagem. "Para um personagem, sim. Porque dá muito trabalho para cuidar. Não se pode lavar facilmente, então é difícil manter. Mas foi gostoso, porque fiz viagens e parecia algo místico. Na verdade, pensei nos vikings. Agora estou com um corte mais militar. Também gosto, me dá uma sensação de longevidade"

Atualmente, ele vem se dedicando a vida fitness e virou triatleta. "Fiz uma prova sem estar preparado e quase me afoguei na natação. Consegui um bom tempo, mas foi sofrido. Comecei a treinar direitinho depois disso. A ideia é criar resiliência. Gosto de ter um desafio pessoal. Fiz quatro provas em quatro meses".

Ele vive nos EUA, onde criou os filhos Vittorio e Vicenzo, frutos do relacionamento de 32 anos com Andreia Baricelli. Sincero, ele conta quais são os segredos de um relacionamento duradouro. "Todo relacionamento é difícil. Você está construindo, não é algo individual. Temos nossa individualidade, mas como casal construímos coisas. A base disso, independentemente da situação, é respeito e comunicação".