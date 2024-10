Na estreia de 'O Quarto ao Lado', confira filmes famosos de Pedro Almodóvar

"O Quarto ao Lado" estreia nos cinemas nesta quinta-feira (24) e marca a retomada de Pedro Almodóvar ao cenário cinematográfico mundial. Mais do que isso: é destaque por ser seu primeiro longa-metragem em inglês.

O filme levou o Leão de Ouro no Festival de Veneza 2024 ao apresentar uma trama sobre amizade e eutanásia. Com Julianne Moore e Tilda Swinton, a história é contada em cenas repletas de cores —sempre elas! O cineasta de estilo inconfundível é conhecido pela habilidade em explorar as emoções femininas em cenários estéticos e marcados pelo colorido das cenas.

"Os elementos clássicos do cinema de Almodóvar estão em 'O Quarto ao Lado', como os contrastes entre as cores (repare bem no pink, no vermelho e no verde), o passado que sempre volta para acertar contas, mulheres às voltas com momentos cruciais de suas vidas. Mas aqui o tom é mais sóbrio, invernal mesmo, dando ao filme o distanciamento que é bem-vindo, pois o tema em si já é tão dramático que evitar o melodrama é uma saída muito inteligente!", diz Flavia Guerra, colunista de Splash.

Entre os mais de 20 sucessos do espanhol, Splash separou cinco obras que podem ser vistas no streaming. Confira:

"Mulheres a Beira de um Ataque de Nervos"

A comédia que traz "as cores de Almodóvar" conta a história de Pepa que, após ser abandonada pelo amante, vê sua vida ficar totalmente fora do controle. O longa conta com a atuação exuberante de Carmen Maura. É, ainda, uma chance de ver Antonio Banderas em início de carreira nessa trama lançada em 1988. Disponível na Netflix e no Prime Video.

"Volver"

Penélope Cruz é Raimunda nesse enredo em que ela precisa encarar fantasmas, mais precisamente a personagem vivida por Carmen Maura. Após retornar à cidade natal por conta da morte da mãe, Raimunda se vê em meio a devaneios reais e sobrenaturais. Certamente, os assuntos inacabados são os principais fantasmas que essa dobradinha imperdível entre Penélope e Carmen precisa resolver. Filme de 2006. Disponível para aluguel no Apple TV+

"A Pele que Habito"

Antonio Banderas vive um médico que mantém uma mulher presa em sua mansão. Ela, na verdade, é cobaia de um experimento sobre uma pele artificial. A narrativa de suspense e a sensação de curiosidade são capazes de prender o espectador do início ao fim. Filme de 2011. Disponível na Max e para aluguel no Apple TV+.

"De Salto Alto"

Uma alma pulsante por sua carreira de artista decide deixar a filha aos cuidados do pai. Anos depois, a famosa cantora interpretada por Marisa Paredes a reencontra adulta e conhecida por ser uma apresentadora de TV. Além disso, a filha está casada com seu ex-amante! O problema, ainda, é que um assassinato muda o rumo dos acontecimentos. O filme é de 1991. Disponível no Prime Video e Apple TV+.

"A Flor do Meu Segredo"

Marisa Paredes é uma escritora que está prestes a se separar do marido e aceita escrever com pseudônimo para um jornal. As crises com a literatura e seu casamento, além de um núcleo familiar especialmente "almodovariano", dão o tom sutil desse longa de 1996. Disponível na Netflix e no Prime Video.