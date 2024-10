'Mania de Você': Fátima faz Robson de palhaço para salvar mulher inesperada

A vida de Fátima (Mariana Santos) é um verdadeiro inferno ao lado de seu marido tóxico e abusivo, Robson (Eriberto Leão), em 'Mania de Você'. Constantemente humilhada por ele, a personagem mostrará uma reação nos próximos capítulos da trama das 21h.

O que vai acontecer

Tudo começa quando Bruna (Duda Batsow) realizar uma festa em sua mansão no resort e Dhu (Ivy Souza) será contratada para trabalhar no local. Namorando Iarley (Lucas Wickhaus), ela não saberá nada da vida do rapaz, muito menos que sua mãe é uma humilde confeiteira.

Tóxico, Iarley exige que a mãe não conte nada sobre o parentesco para a nova namorada, que logo descobre e acaba com o relacionamento por não querer alguém soberbo ao seu lado.

Após a briga do casal e cansada de ser explorada, Dhu decide fugir de casa. Por sorte, ela será encontrará dormindo em um ponto de ônibus por ninguém menos do que Fátima.

Corajosa e empática, Fátima leva Dhu para a sua casa, mas a esconde no porão a fim de que Robson não saiba de nada. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo do dia 2 de novembro.