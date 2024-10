Maguila tentou carreira como cantor e chegou a lançar álbum

Adilson Maguila foi muito além dos ringues de luta ao longo de sua carreira e chegou a se aventurar no campo musical. O multicampeão do boxe morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos.

O que aconteceu

Maguila tentou uma carreira como cantor em 2009, quando lançou o álbum "Vida de Campeão". O lutador soltou a voz em 10 canções de samba.

A música que dá nome ao álbum, "Vida de Campeão", narra a trajetória do lutador. Na letra, ele fala que "nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tenho diploma", e faz uma série de referências à carreira no boxe.

O disco ainda trouxe regravações de alguns clássicos do samba na voz de Maguila. "Deixa a Vida Me Levar" e "Malandro é Malandro, Mané é Mané" são alguns dos sucessos que também fazem parte do projeto.

O atleta também já foi tema de samba-enredo. Em 2021, a escola de samba virtual Me Chama Que Eu Vou falou sobre a trajetória dele em "Para que nunca se esqueça, um abraço, Maguila".

A morte de Maguila foi confirmada por sua mulher, Irani Pinheiro. O ex-boxeador lutava contra uma doença degenerativa no cérebro chamada encefalopatia traumática crônica (ETC), causada pelos inúmeros golpes obtidos na cabeça durante a carreira como lutador.