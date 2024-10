Luana sobre Zé Love em A Fazenda: 'Parece que vai bater nas pessoas'

Luana, Gui, Sacha e Yuri conversaram sobre a relação de Zé Love com Gizelly, Camila e Flora em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O grupo comentou a proximidade das mennas com o grupo de Love. Gui explicou como enxerga a situação. "O que as meninas querem, acima de tudo, é se protegerem."

E pra isso elas ficam com o Zé Love, elas babam o Zé Love, elas fazem de tudo com o Zé Love. Gui Vieira

Yuri ressaltou. "Amanhã elas vão ficar o dia inteiro com ele!"

Luana criticou o jeito de Zé Love. "Ele é agressivo sim! Toda vez ele se levanta, fica apontando o dedo. Parece que ele vai bater nas pessoas, sabe? Não sei porque as meninas tão achando que essa postura dele tá sendo bem vista lá fora!

Sacha tentou animar Luana. "Eu não sei se o fato de você ter se destacado do grupo e tá se posicionando, tá falando essas coisas que você tá falando agora, se a galera consegue te diferenciar daquele grupo. Espero que sim!".

