Liam Payne: tudo o que já se descobriu sobre a morte do cantor

Na semana seguinte à morte de Liam Payne, a polícia argentina avançou na investigação e divulgou novas informações que ajudam a entender o ocorrido.

O que já sabemos

Liam Payne já estava desacordado durante a queda da varanda. A posição em que o corpo foi encontrado indica que Liam não tentou se proteger durante a queda do 3º andar. Por isso, os peritos concluíram que o cantor já estava inconsciente, dando força à hipótese de que a morte foi um acidente.

Ele consumiu cocaína rosa. A substância é um coquetel de outras drogas — a mistura mais comum é cetamina, ecstasy e opioides. Apesar de raramente conter cocaína, a droga recebe esse nome por ser consumida em formato de pó.

Prostitutas estiveram com ele no quarto do hotel horas antes da morte. Em depoimento à polícia, elas afirmaram que foram contratadas através de um aplicativo, e que enquanto estava com elas o cantor não consumiu outras drogas além de álcool.

O visto de Liam para os EUA teria sido negado por uso de drogas. O cantor nasceu no Reino Unido, mas morava na Flórida com a namorada. Uma fonte anônima próxima a Liam afirmou ao jornal Daily Mail que ele precisou estender a estadia na Argentina para refazer os exames e renovar o visto O-1, exclusivo para artistas, atletas e outras "pessoas extraordinárias".

Pai de Liam Payne foi à Argentina. Geoff Payne desembarcou em Buenos Aires na sexta-feira (18), dois dias após a morte do filho. Ele visitou o altar construído por fãs na frente do hotel em que Liam morreu, foi levado a um quarto similar ao dele (já que o de Liam está fechado para investigação) e agradeceu os fãs pelo apoio.

Geoff Payne está ajudando na investigação. Depois de ir ao necrotério para reconhecer o corpo de Liam, o pai fez uma reunião com as autoridades argentinas e se dispôs a fornecer qualquer informação sobre a vida do filho que ajude na investigação.

O que falta saber

Os investigadores querem descobrir quem vendeu drogas ao cantor. Dois funcionários e uma faxineira estão sendo investigados pela polícia, segundo a revista People. De acordo com a lei argentina, o responsável poderá ser indiciado por fornecimento de entorpecentes e facilitação de um local para o consumo.

As autoridades aguardam o laudo final dos exames. Além do exame toxicológico, que revela as substâncias que Liam consumiu antes da morte, também foram realizadas análises histopatológica e bioquímica.

O corpo só será liberado após o fim da investigação. Durante sua estadia na Argentina, o pai de Liam também começou a organizar os trâmites de transporte do corpo para a Inglaterra, onde a família mora.