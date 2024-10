Liam Payne: Charlie Puth canta música de One Direction para homenagear o cantor

Charlie Puth homenageou Liam Payne durante um evento realizado na sede da iHeart Radio. Além de cantar suas próprias músicas, ele performou Love You Goodbye, do One Direction, banda da qual Payne fez parte por seis anos.

O artista morreu na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

A homenagem foi compartilhada pela rádio nas redes sociais. Nos comentários, os fãs e seguidores se emocionaram. "Eles eram tão amigos, que tributo lindo", comentou um. "Ah, meu Deus. Charlie Puth fez todo mundo chorar com esse lindo cover da One Direction. Meu coração não aguenta. Estou chorando", disse outra.

Puth já havia prestado um tributo a Liam Payne quando a notícia sobre a morte dele foi divulgada, Em 2017, os dois trabalharam juntos na canção Bedroom Flor.