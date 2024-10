Larissa sobre sua eliminação: 'Que indignação ter saído para duas plantas'

Durante participação no Aquecendo O Feno desta quinta-feira (24), Larissa disse que não aceita sua eliminação na segunda roça.

O que aconteceu

Questionada sobre o jogo, a influencer falou que outro nome poderia ter sido eliminado. Na formação que ela participou também estavam Fernando e Júlia.

Larissa explicou. "Parei de assistir um pouco o reality, não estava me fazendo bem."

"Ficava olhando e sentia: 'Que indignação ter saído para duas plantas'. Queria estar lá no jogo e estou aqui fora assistindo."

Ela também revelou quem está no seu pódio. "Luana, Sacha e Gizelly."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 142928 votos 37,55% Fernando 24,68% Júlia 37,78% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 142928 votos

