Jin do BTS retornará com novo single; relembre solos marcantes do cantor

Na próxima madrugada desta sexta-feira (25), Kim Seokjin, o Jin de BTS, lançará seu novo single. "I'll Be There" marca o retorno do cantor depois de finalizar seu serviço militar. O pré-single é preparação para o Army, fandom do BTS, para o lançamento do álbum completo do cantor mês que vem.

"Happy" será o primeiro disco completo de Seokjin e o lançamento está marcado para 15 de novembro. O álbum contará com seis faixas, e o single principal, "Running Wild" foi escrito pelo músico e produtor britânico Gary Barlow, famoso por ter sido parte de um dos maiores grupos britânicos de pop, o Take That.

Em preparação para o aguardado retorno de Jin, fizemos uma lista com os solos mais inesquecíveis da carreira do cantor.

"Awake" (2016)

A era "Wings" é inesquecível para o Army, e "Awake" é uma das performances mais bonitas e tristes que Seokjin já fez.

"It's Definitely You" (2017)

Não é necessariamente um solo, mas um dueto com Taehyung (V), que fez muito sucesso na época em que foi lançada e faz parte da trilha sonora do drama "Hwarang", do qual V fez parte. A voz de ambos se complementam perfeitamente e ajudam a explicar a sintonia de Bangtan.

"Epiphany" (2018)

Talvez o maior solo da carreira de Jin, "Epiphany" marcou a era e a tour "Love Yourself", uma das maiores do grupo. Com Jin no piano e fazendo arenas e estádios cantarem em uníssono: "I'm the one I should love in this world", a música é das mais adoradas pelos fãs.

"Tonight" (2019)

O primeiro solo escrito por Jin foi lançado, na época, apenas no SoundCloud e fez todo fandom chorar, pois foi uma homenagem linda aos seus bichos de estimação que haviam falecido.

"Abyss" (2020)

Ao completar 28 anos, Jin escreveu uma carta aberta aos fãs e os presenteou com "Abyss". A música foi a primeira parceria do cantor com BUMZU, famoso produtor do grupo Seventeen e que se tornou um parceiro de produções do cantor desde então.

"Moon" (2020)

Fofa, com um dos stages mais lindos em uma homenagem ao clássico "O Pequeno Príncipe", "Moon" é a faixa solo que Jin apresentou na era "MOTS 7: Map of the Soul".

"Yours" (2021)

Com outra participação em trilhas sonoras de dramas sul-coreanos, Jin deu voz a melancólica "Yours", presente em "Jirisan"".

"Supertuna" (2021)

CHAMCHI! Nenhum solo do Jin sintetiza mais a essência dele do que a divertida "Supertuna", uma surpresa feita para os fãs, produzida por BUMZU e que era para ser apenas uma brincadeira. A música fez tanto sucesso que Jin recentemente lançou um vídeo especial para ela. Confira abaixo!

"The Astronaut" (2022)

Antes de ir para o serviço militar obrigatório, Jin lançou o álbum "The Astronaut", com a faixa-título sendo um presente de Chris Martin, vocalista do Coldplay. A amizade deles foi tão forte que o grupo convidou Jin para cantar ao vivo a música em um show deles em Buenos Aires. É, sem dúvidas, um dos momentos mais inesquecíveis da trajetória solo do cantor.

Splash Awards

E você, fã de K-pop, não pode deixar de votar nos melhores do ano no Splash Awards. Essa é a primeira vez que a premiação tem uma categoria voltada apenas para esse estilo musical. Vote abaixo!

K-pop

Qual o melhor SOTY ? Song of the Year (Música do Ano)? Resultado parcial Total de 20156 votos "Déjà vu" - Tomorrow x Together imagem: Chung Sung-Jun/Getty Images "Chk Chk Boom" - Stray Kids imagem: Michael Buckner/Penske Media via Getty Images) "Supernova" - Aespa imagem: VCG via Getty Images Votar Votar de novo Total de 20156 votos

Qual a melhor coreografia de k-pop do período? Resultado parcial Total de 855 votos "Work" - Attez imagem: Scott Dudelson/Getty Images/Coachella "Impossible" - RIIZE imagem: Han Myung-Gu/WireImage via Getty Images "Armageddon" - Aespa imagem: VCG via Getty Images Votar Votar de novo Total de 855 votos

Qual a melhor collab de k-pop internacional? Resultado parcial Total de 2375 votos Lisa feta Rosalía - "New Woman" imagem: Reprodução/Spotify Megan Thee Stallion feat. RM from BTS - "Neva Play" imagem: Reprodução/Deezer Stray Kids feat. Charlie Puth - "Lose My Breath" imagem: Reprodução/Spotify Votar Votar de novo Total de 2375 votos