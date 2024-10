Herói-vilão Venom encerra sua trilogia de aventuras com ação e bom humor

Esta é apenas uma parte da newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda quinta.

Vamos imaginar que todo mundo já sabe quem é Venom, dos gibis da Marvel. Ou melhor, o que é Venom. Um alienígena monstruoso que, uma vez na Terra, passa a viver escondido dentro do corpo do jornalista Eddie Brock. Aos poucos, o humano vai controlando a vontade do alien de devorar pessoas.

A dupla tem facilidade para entrar em confusões. Quando a coisa engrossa, Venom sai para fora e envolve o corpo de Brock com seu formato característico: uma criatura preta de enorme mandíbula e com o poder de pular do corpo de uma pessoa para outra.

O terceiro e último filme do herói-vilão foi escrito pelo ator que dá vida a Brock, Tom Hardy, que manja de ação: já foi inimigo do Batman e uma das encarnações de Mad Max. Ele criou uma história com monstros vindos do espaço para caçar Brock e Venom.

Na verdade, a ação é ok, mas o bom do filme é o humor. Entre muitos momentos engraçados, há o envolvimento da dupla com uma família de hippies. Ouvir, dentro da cabeça de Brock, os comentários de Venom sobre o estilo de vida hippie é engraçado demais.





"Venom: A Última Rodada", 2024

Direção Kelly Marcel

Elenco Tom Hardy, Juno Temple, Alanna Ubach

Classificação 16 anos

Onde Nos cinemas