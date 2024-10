Gizelly tranquiliza Júlia sobre roça de A Fazenda: 'Não é sobre você'

Gizelly conversou com Júlia na madrugada de quinta-feira (24) na sede de A Fazenda 16 (Record) e tentou acalmar a peoa. Júlia disputa a quinta roça, contra Fenando e Luana.

O que aconteceu

Gizelly se mostrou confiante com o retorno da amiga. "Finalmente uma de nós não vai sair amanhã."

Júlia recebeu o apoio dela. "Tomara, amiga."

A ex-BBB explicou seu pensamento. "Não é sobre você [a roça]."

A roceira desabafou. "Quero muito ficar aqui. Tenho muita coisa pra fazer ainda."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 36293 votos 35,92% Fernando 26,20% Júlia 37,88% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 36293 votos

