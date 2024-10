Giovana Cordeiro lembra convite para cantar funk e 'concorrer' com Anitta

Requisitada para projetos na TV, no cinema e no teatro, Giovana Cordeiro, 27, vive uma das melhores fases da sua carreira. A atriz, escalada para a reta final de "No Rancho Fundo", afirma se sentir confortável até para soltar a voz. Há poucas semanas, subiu ao palco com Sidney Magal em um show do veterano.

"Meu querido, eu sou cantora"

Giovana conta que sua relação com a música é antiga, tocando instrumentos musicais ou soltando a voz em brincadeiras com amigos. "Curiosa" musicalmente, Giovana tinha um bloqueio para cantar, mas, recentemente, foi desafiada em projetos como a peça musical "Erêndira", a novela "Fuzuê" e o filme "Meu Sangue Ferve Para Você".

O filme que conta sobre a vida de Sidney Magal tirou a "síndrome de impostora" da cabeça de Giovana. "'Meu Sangue Ferve Para Você' veio para me dar essa segurança. Como foi um projeto interrompido pela pandemia, eu fiquei durante o período de isolamento fazendo a aula de canto e de dança. E estudo muito até hoje. O preparador vocal que me ajudou no filme me acompanha na vida e eu amo.

Cada vez mais gostando de entrar na música. Gosto de ver show, ver pessoas no palco. Gostaria de estar no palco, levando uma galera [na plateia]. Amo a construção da música. Tenho me preparado para um futuro musical. Giovana Cordeiro

Em bate-papo com Splash, ela ainda relembra a vez que foi convidada por uma produtor musical para cantar funk e "bater de frente" com Anitta. Na época, aos 19 anos, ela fazia faculdade de artes cênicas e decidiu viajar com alguns amigos para a serra fluminense. Lá, ela encontrou um produtor musical que trabalhava em um escritório que agenciava artistas do funk e do rap.

Ele estava tocando o violão e eu cantando, bem badauê, amigos em volta da piscina... Depois, esse cara pediu meu contato para uma amiga e me ligou falando: 'Giovana, você canta super bem, você nunca pensou em cantar?' Eu amo cantar, mas estava muito focada em ser atriz. Ele continuou: 'A gente está interessado em começar a te agenciar e te lançar'. Na época, a Anitta estava crescendo, tem quase 10 anos isso, e eles estavam querendo investir e trazer uma pessoa para bater de frente... Giovana Cordeiro

Na época, ela negou o convite, reforçou que seu foco era atuar e que gostaria de cantar outro gênero, o samba. "Eu sou funkeira, só que gosto de cantar samba... Acho essa história muito engraçada. Hoje em dia, minha vida poderia ser outra completamente diferente. Poderíamos estar falando sobre como foi meu show no Rock in Rio", diz, aos risos.

Recetemente, Giovana subiu ao palco ao lado de Magal após contar a história dele no cinema. "Eu amo Magal e fui aprendendo a amar cada vez mais. Adoro o que ele representa. O que ele comunica, a alegria que ele tem, a latinidade que ele traz ao palco são coisas que gosto de trazer para o meu trabalho... Esse lugar do canto, da dança, o filme me exigiu muito, até dança cigana e balé contemporâneo eu fiz. Magal sempre cantou, dançou e interpretou. Ele me deu oportunidade de exercitar isso na minha vida e me deu mais confiança e mais brasilidade".

Esse ano, eu finalizei uma novela [Fuzuê] e divulguei muito esse filme [Meu Sangue Ferve Por Você]. Ganhei muito mais segurança com o que posso apresentar. Eu cantei com a Orquestra Sinfônica em um evento político em Brasília, eu cantei com Magal num palco para mais de 2 mil pessoas. O filme me estimulou. Dancei no Pelourinho e me achei a Beyoncé. Precisei eliminar algumas inseguranças e aprender a lidar com elas. Estudo muito para fazer o que faço. Não cabe insegurança, essa síndrome da impostora. Giovana Cordeiro

Retorno de Xaviera

Em bate-papo com Splash, ela ainda celebrou o retorno de Xaviera à "No Rancho Fundo". Ela conta que as pessoas pediam o retorno da personagem de "Mar do Sertão" na atual trama das 6. "Eu pegava táxi na rua e o taxista falava: 'vem cá, Xaviera não vai voltar, não?"