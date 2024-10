Gerard Piqué sobre traição e fim com Shakira: 'Verdade não foi bem contada'

Gerard Piqué, 37, comentou sobre sua separação com Shakira, 47, em 2022 após 11 anos juntos.

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol desabafou sobre o que foi veiculado na imprensa sobre o fim do seu casamento com a cantora. "No final, a verdade ou o que acontece ou ocorre não é contada da maneira que foi. Não posso controlar isso", afirmou em entrevista à CNN.

O casal, que estava junto desde 2011 e tem dois filhos, se separou em junho de 2022 após rumores de uma traição de Piqué. Meses depois, ele assumiu publicamente o relacionamento com Clara Chía Martí, 25, apontada como pivô da separação, com quem está junto até hoje.

Ainda na entrevista, o ex-jogador do Barcelona falou do apoio de pessoas próximas desde o fim do seu casamento. "O melhor é que no final estou cercado por meus entes queridos, minha família, meus amigos, as pessoas que realmente te conhecem. Elas sabem como você é e o que você faz, e isso me dá muita paz de espírito"

Sinto-me privilegiado. A vida que tive — poder jogar no clube da minha vida por mais de 20 anos, ter dois filhos maravilhosos, ter uma família incrível. É incrível Gerard Piqué

Recentemente, Shakira também comentou sobre o término do casamento. "Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor. Eu não sabia que era assim. A vida me tirou um marido, mas deu-me tantos amigos", afirmou em entrevista à GQ.