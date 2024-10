Ex-BBB Patrícia Leitte sobre conversão: 'Pensei em tirar minha vida'

Patrícia Leitte, que participou do BBB 18, contou como teve graves problemas de saúde mental.

O que aconteceu

Patrícia disse que após a eliminação do BBB, ela e o filho passaram a ser atacados. "A exposição trouxe consequências pesadas: ataques incessantes nas redes sociais, rejeição pública e até bullying que afetou meu filho", escreveu ela nas redes sociais.

Ela ainda disse que pensou em tirar a própria vida. "Cheguei a um ponto tão crítico que pensei em tirar minha própria vida, mas foi ali, no momento mais sombrio, que Deus me resgatou", revelou.

A ex-BBB então se converteu e dá palestras sobre o tema. "Quem me vê de pé hoje, não imagina as batalhas que enfrentei. Deus enviou minha irmã na hora exata para me impedir de cometer esse ato desesperado. A partir desse momento, entendi que, mesmo nas cinzas, eu poderia renascer com a força que Ele me deu. Cristo não apenas me salvou, mas também me restaurou, trazendo uma nova visão de vida e me ensinando o valor da resiliência e da fé", finalizou.

Procure ajuda

Caso você tenha ideações suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.