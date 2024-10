Ex-BBB Juninho faturou R$ 100 mil em dois meses com conteúdo adulto

Antônio Carlos da Silva Jr., o Juninho, 42, revelou ter faturado R$ 100 mil somente nos dois primeiros meses de criação de conteúdo para a plataforma adulta Privacy.

O que aconteceu

Embora considere o valor 'justo', o ex-BBB não nega que quer lucrar ainda mais alto com o serviço. "[O faturamento] varia de pessoa para pessoa. Estou com um valor que considero bem justo para os meus dois meses. Não é exatamente o que eu quero. Também é bom, não é ruim", analisou ele, em entrevista ao podcast De Hoje a Oito, de Kadu Brandão.

Juninho contou também como acabou mandando nudes por engano para ex-colega de confinamento Deniziane, 30. "Estava interagindo com uma pessoa no Instagram que tinha o nome de Any, e ela sugeriu migrar a conversa para o WhatsApp. Mandei meu número para ela. A pessoa mandou a mensagem e chegou a notificação no cabeçalho do celular: 'Juninho, manda a foto'."

Ao se dar conta do erro, ele se desculpou com a amiga, que entendeu o mal-entendido e levou no bom humor. "Mandei um áudio explicando tudo. Porque eu tinha a Anny em um grupo de ex-BBBs, mas não tinha conversas paralelas com ela. Ela entendeu super bem, riu muito. Pelo que entendi, ela aprovou [as nudes]."