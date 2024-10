Ex-BBB Juninho explica motivo de ter mandado nudes para Deniziane Ferreira

Juninho, 41, ex-BBB, explicou o motivo de ter enviado uma foto íntima para Deniziane Ferreira, 30, sua ex-colega de confinamento.

O que aconteceu

No último domingo (20), a ex-sister usou as redes sociais para expor que havia recebido uma foto de Juninho. Os dois participaram do BBB 24 (Globo).

Após a repercussão do assunto, o rapaz decidiu se pronunciar e explicou que tudo não passou de uma grande confusão. "Estava interagindo com uma pessoa no Instagram que tinha o nome de Any, e ela sugeriu migrar a conversa para o WhatsApp. Mandei meu número para ela. A pessoa mandou a mensagem e chegou a notificação no cabeçalho do celular: 'Juninho, manda a foto'", disse ele em entrevista a um podcast.

No entanto, o produtor de conteúdo adulto só percebeu o que havia acontecido depois que Deniziane o respondeu. "Mandei um áudio explicando tudo. Porque eu tinha a Anny em um grupo de ex-BBBs, mas não tinha conversas paralelas com ela. Ela entendeu super bem, riu muito. Pelo que entendi, ela aprovou. É isso, deixa lá, é um feedback de respeito".

Na conversa, o motoboy contou quanto estava faturando com os perfis nos sites para maiores de 18 anos. " Estou com um valor que considero bem justo para os meus dois meses. R$ 100 mil. Não é exatamente o que eu quero. Também é bom, não é ruim".