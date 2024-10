Estes 5 personagens marcantes ficaram de fora do novo filme 'Gladiador 2'

O filme "Gladiador 2", continuação do aclamado épico de 2000, estreia no Brasil no dia 14 de novembro. Porém, nem todos os personagens icônicos da primeira parte estão de volta.

A nova trama se passa mais de vinte anos após o original e acompanha Lucius Verus (Paul Mescal), que embarca na jornada dos gladiadores e desafia o poder em Roma.

Lucius, filho de Lucilla (Connie Nielsen), que retorna ao papel, foi interpretado quando menino, na versão anterior, pelo ator Spencer Treat Clark. Por terem morrido no filme original, os personagens Maximus (Russell Crowe) e Commodus (Joaquin Phoenix) também não estão presentes na sequência.

Veja a seguir mais cinco personagens relevantes do primeiro filme que não retornam, segundo o portal Screen Rant.

1. Juba

Amigo próximo de Maximus e gladiador, Juba apoiou o protagonista durante suas lutas no Coliseu e sobreviveu aos acontecimentos do primeiro filme. Mas, embora o ator que o interpreta, Djimon Hounsou, tenha sido inicialmente confirmado para reprisar seu papel, conflitos de agenda o impediram de participar.

2. Quintus

Inicialmente aliado de Maximus, Quintus lutou ao seu lado nas campanhas romanas, mas, após a morte do imperador Marco Aurélio, decidiu seguir as ordens do sucessor Commodus e prendeu o gladiador. Sua ausência em "Gladiador 2" pode ser explicada pela introdução do general Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal, um novo personagem que também foi colega de Maximus.

3. Antonius Proximo

Ex-gladiador que conquistou sua liberdade por meio das batalhas, comprou Maximus e o treinou para as lutas, se sacrificando para ajudá-lo a escapar. O ator que o interpreta, Oliver Reed, faleceu antes do término das filmagens. Em "Gladiador 2", Macrinus, interpretado por Denzel Washington, parece ter um papel semelhante: é um ex-escravizado que treina Lucius Verus.

4. Cassius

Era o mestre de cerimônias dos jogos, encarregado por anunciar as batalhas no Coliseu e dar o tom do espetáculo que Commodus utilizava para entreter o povo. O ator David Hemmings, que o interpretou, faleceu em 2003, impedindo seu retorno. É provável que "Gladiador 2" introduza um novo mestre de cerimônias.

5. Tigre da Gália

Gladiador conhecido por ser infalível, foi retirado da aposentadoria por Commodus para desafiar Maximus, mas acabou sendo derrotado. Maximus decidiu poupar sua vida, resultando na perda de reputação de Tigre e no fim de sua carreira como gladiador. Embora pudesse ter um papel como mentor para Lucius, esse espaço será ocupado em "Gladiador 2" por Macrinus.

'Gladiador 2': luta pela sobrevivência em Roma

A sequência do longa que mostra a briga pelo poder na Roma Antiga chegará aos cinemas 24 anos depois do primeiro filme. O Império Romano será novamente palco da vingança e de disputas repletas de sangue entre personagens já conhecidos pelo público, como Lucius, e novos nomes, como o general Acacius.

Com direção de Ridley Scott, responsável também pelo primeiro "Gladiador", o elenco da sequência conta com Denzel Washington ("O Protetor"), Pedro Pascal ("Mandalorian"), Joseph Quinn ("Um Lugar Silencioso: Dia Um") e Fred Hechinger ("A Mulher na Janela").

*Com informações de reportagem publicada em 20/10/2024