Drag de 'Renascer' fica no meio do tiroteio na Avenida Brasil, no Rio

Bianca DellaFancy, 30, a drag queen que participou da novela "Renascer" (Globo), passou por um sufoco.

O que aconteceu

A atriz estava entre as pessoas que ficaram no meio do tiroteio na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 24. O ocorrido deixou três pessoas mortas.

DellaFancy, que interpretou Janaína no remake, apareceu nos stories do Instagram escondida atrás de um caminhão. "Misericórdia. Mal cheguei no Rio e estou no meio de um tiroteio".

Mais tarde, ela surgiu nas redes sociais para dizer que estava bem. "Está tudo bem comigo. Foi um susto horrível. E é revoltante pensar como as pessoas são expostas diariamente falta de segurança e a tamanha violência".