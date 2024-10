Como remover inteligência artificial da Meta no WhatsApp?

Uma nova ferramenta de inteligência artificial da Meta, dona de aplicativos como Facebook, Instagram e WhatsApp, está sendo disponibilizada no Brasil de forma gradual. Utilizando os dados pessoais de seus usuários, a empresa desenvolveu e está aperfeiçoando seus modelos de IA, em disputas acirradas com o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, do Google.

Caso você não queria deixar a função ativa em seu aplicativo de mensagens, é possível suspender a ferramenta - mas não totalmente.

Veja como excluir função do WhatsApp

Para acessar a funcionalidade, é necessário estar com a versão mais atualizada do aplicativo. Sendo assim, o primeiro passo é checar se há atualizações pendentes. Como a liberação está acontecendo aos poucos, a ferramenta ainda não está disponível para todos os usuários.

No WhatsApp, a Meta AI estará disponível na aba de chats. Para iniciar uma conversa com a ferramenta de IA, basta clicar no ícone.

Para remover a Meta AI do WhatsApp, exclua o chat com a IA. Dessa forma, o contato deixará de aparecer na lista e o usuário não irá receber mensagens da ferramenta.

Além de desativar função, é possível "esconder" a ferramenta dentro do WhatsApp. Para isso, acesse as configurações do aplicativo e selecione a aba "Conversas" e desative a chave ao lado de "Mostrar botão Meta AI". Para alguns usuários, esta opção pode ainda não estar disponível.

Até o momento, não há maneira de desativar completamente a Meta AI. Apesar de ser uma alternativa aos usuários que não queiram a ferramenta, voltar o WhatsApp para uma versão anterior, que não completa o recurso de IA, pode fazer com que haja falhas no aplicativo.

A inteligência artificial da Meta

Ferramenta promete novas funções aos aplicativos da rede, como o WhatsApp. Disponível nos Estados Unidos desde abril, a Meta AI é capaz de responder perguntas, criar imagens e figurinhas e escrever mensagens, fazer recomendações personalizadas, entre outras funções, a partir do comando do usuário.

A imagem abaixo mostra diferentes etapas da interação com a Meta AI. À esquerda, a lista de conversas do WhatsApp com o chat com a Meta AI aberto. O símbolo do recurso, um círculo em azul e roxo, fica ao lado do ícone da câmera, no topo direito do aplicativo. No centro, sugestões de temas ao clicar no símbolo da Meta AI. Mesmo com o idioma do aparelho configurado em português, as sugestões são enviadas pela ferramenta em inglês. À direita, uma simulação de pedido para a criação de imagens de alienígenas. Na primeira tentativa, o sistema gerou um astronauta.

Sequência de prints mostra a usabilidade da Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

Para conversar com a inteligência artificial, basta mandar mensagens de texto ou de áudio. É possível mencionar a ferramenta em conversas com outras pessoas ou em grupos, digitando @Meta AI, e adicionar instruções. Os comandos do recurso têm descrição simples: /imagine ("imaginar" em inglês), por exemplo, tem a função de gerar imagens.

Com o recurso, Meta busca manter o usuário dentro do aplicativo para diferentes tarefas. Com a possibilidade de realizar pesquisas a partir da Meta AI, por exemplo, não será necessário deixar o WhatsApp para migrar até um navegador.

Avisos da Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

Segundo a Meta, o chat com a Meta AI é criptografado de ponta a ponta. Para treinar os modelos de IA, a Meta pode utilizar os dados trocados nas conversas com sua ferramenta de inteligência artificial, além de poder acessar a localização do usuário.

Além do recurso nos aplicativos, a empresa lançou a versão web da Meta AI. Veja abaixo o layout inicial da ferramenta na web:

Layout da ferramenta Meta AI na versão web Imagem: Reprodução/Meta AI

Atrito entre Meta e autoridades brasileiras atrasou o lançamento da Meta AI no país. Apesar de ter sido lançada em outubro, a funcionalidade havia sido programada para chegar no Brasil em julho. No entanto, a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) publicou sanção administrativa que suspendeu a política de privacidade da Meta, impedindo que a empresa usasse dados de cidadãos brasileiros para treinar modelos de inteligência artificial.

Medida da ANPD foi resultado de ação anterior da Meta. Segundo o órgão, a Meta desenvolvia seus modelos de IA usando dados de contas do Facebook e do Instagram sem solicitar a devida autorização para os donos dos perfis. A restrição foi suspensa após a empresa se comprometer a tornar o processo mais transparente aos usuários, como alertas mais claros sobre o uso de dados pessoais e emails sobre o procedimento adotado pela empresa no recurso de inteligência artificial.

Devido às leis de proteção de dados da União Europeia, ferramente não é acessível na Europa. Ainda assim, segundo a empresa, mais de 400 milhões de pessoas já utilizam a Meta AI mensalmente.

Meta AI também estará disponível nos óculos Ray-Ban Meta no Reino Unido e na Austrália, segundo a empresa. Além da parceria com a marca de óculos, a Meta vem trabalhando também no desenvolvimento de seu protótipo de óculos de realidade aumentada, chamado Orion. O dispositivo exibe mensagens de texto e aplicativos holográficos, além de fazer videochamadas no campo de visão do usuário. Para a Meta, o Orion será uma possível alternativa aos smartphones, sem o uso das mãos.

*Com informações da AFP e da Folha de S. Paulo.