Deborah Secco diz que se prioriza em relações: 'Fui machucada muitas vezes'

Deborah Secco, 44, analisa amadurecimento e priorização de si em suas relações amorosas.

O que aconteceu

A atriz comentou sobre seu amadurecimento. "A mulher que eu sou, eu construí nas minhas dores, não nas minhas alegrias. Foram nas minhas derrotas e não nas minhas vitórias", destacou no Saia Justa desta quarta-feira (23).

A famosa confessou que, muitas vezes, não sabe o que quer e isso é normal. "Acho que a gente entende o que a gente não quer para gente. Descobrir o que quero para minha vida é muito difícil. Então começo sabendo o que não quero e aí vou evoluindo, né?! Acho que é sempre uma construção. Cada passo que a gente dá, melhoramos um pouquinho", refletiu.

Deborah Secco diz que "abraça" suas intensidades. "Sou apaixonada pelas minhas intensidades. Sou apegada tanto às minhas alegrias quanto às minhas dores. Sofro tudo, acaba o sofrimento, sigo e recomeço. O grande barato da vida é sentir, aproveitar tudo em termo de sensações e memórias. Sou dramática", pontuou.

A artista ainda admite que se prioriza para driblar com possíveis sofrimentos. "Faço listas do que preciso melhorar, de onde estava e onde estou. Me escolhendo mesmo, porque não fui escolhida muitas vezes, fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes. Todos os meus relacionamentos eu fui não escolhida. E saber que a pessoa que vai me escolher sou eu, é maravilhoso. Não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém."