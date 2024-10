Chico: 'Gilson erra e desrespeita Brasil ao ignorar união pelo esporte'

Ao vencer a Prova do Fazendeiro, Gilson escapou da berlinda da e garantiu os poderes da semana. O personal trainner impediu o ritual de receber o chapéu do fazendeiro da rodada anterior, Yuri, adversário no jogo e quem o mandou para a roça. Ele pediu que Flor colocasse o chapéu em sua cabeça, para "representar sua mãe".

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a atitude polêmica do peão. "Vamos falar a verdade? Gilsão é um atleta, tem a vida dedicada ao esporte. Esperava o mínimo de espírito esportivo dele", diz o colunista.

Achei uma atitude lamentável, porque não importa o que acontece na disputa, se ele não tem a grandeza de aceitar as coisas que são do jogo, a beleza de uma dia você estar ganhando, no outro perdendo, no outro você está fazendo a transmissão de poder um para o outro, essa é a beleza do espírito esportivo. Gilson erra de maneira vergonhosa. Anteontem, ele foi desrespeitoso com Galisteu, ontem com o Brasil, foi desrespeito com aquilo que nos une a sensação de que podemos de alguma maneira viver em harmonia.

Para Bárbara, faltou fair-play do personal, que usou como desculpa querer homenagear a mãe. Ela lembra que nessa edição de A Fazenda, tem acontecido um fenômeno interessante: todos os fazendeiros são peões que foram indicados na semana anterior, mantendo uma alternância de poder e a rivalidade e que o peão poderia ter recebido do Yuri, que estava colocando o chapéu na cabeça do rival e depois homenagear a mãe.

Todos receberam do fazendeiro anterior, em todos os casos teve rivalidade e todos tiveram maturidade de entender que é parte do jogo. Interromper ficou feito, ficou parecendo uma birrinha. Faltou espírito esportivo.

"Eu acho ótimo que eles não tenham espírito esportivo e sejam subterrâneos", brinca Chico. Ele reflete que pelo menos quando os participantes tem atitudes equivocadas, é mais divertido para o público assistir e comentar.

Erre mesmo, Gilsão. Mas volto a dizer, é uma falta de espírito esportivo medonha. Parabéns, continue assim.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 88913 votos 37,00% Fernando 28,48% Júlia 34,52% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 88913 votos

