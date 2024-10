Chef de cozinha espanhol é preso por supostamente ferir cliente alemão que devolveu prato

MADRI (Reuters) - A polícia espanhola prendeu o chef de um restaurante popular na ilha mediterrânea de Ibiza depois que ele supostamente agrediu um cliente alemão que havia reclamado da qualidade da comida e mandou a refeição de volta para a cozinha.

A força da Guardia Civil disse em um comunicado emitido na quarta-feira que o chef, um espanhol de 37 anos, correu para a mesa de um cliente de 72 anos, gritando agressivamente depois de ouvir sua reclamação de que o prato não era o que ele havia pedido e que havia sido servido em mau estado.

Em seguida, ele supostamente empurrou o cliente com tanta força que ele caiu, machucando as costas e o pescoço, enquanto o chef quebrou um prato no chão e continuou a insultar o homem, acrescentou a declaração.

A suposta vítima do incidente do mês passado foi inicialmente diagnosticada com hematomas leves em um centro de saúde local, mas alguns dias depois precisou ser operado em um hospital por causa de dois coágulos sanguíneos no peito que obstruíam sua respiração, segundo o comunicado.

Mais tarde, a polícia prendeu o chef, que foi acusado de causar lesões corporais graves.

A declaração não mencionou o nome das pessoas envolvidas.

(Reportagem de David Latona)