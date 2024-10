Blandina cai para trás ao flagrar casal inesperado fazendo sexo

No capítulo de sábado (26), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) fica chocada ao flagrar o ex-marido fazendo sexo com sua melhor amiga.

O que vai acontecer

A vilã fica frustrada ao encontrar Zé Beltino (Igor Fortunato) e Dracena (Nina Tomsic) na cama. Revoltada, a loira vai dizer que sempre teve razão quando falava que o filho de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) a traía com a melhor amiga.

Dracena enfrenta Blandina. A funcionária de Tia Selete (Mariana Lima) relembra que a amante de Marcelo Gouveia (José Loreto) não tem mais nada com Zé Beltino e que só tinha se casado com ele por interesse.

Blandina estapeia Dracena, que reage. A vilã então rompe com a melhor amiga e deixa o local irritada.

Apesar de ter se apaixonado por Artur (Túlio Starling), a criminosa carrega a frustração de nunca ter tido o casamento com Zé Beltino consumado. O irmão de Quinota (Larissa Bocchino) sempre fugia da loira na hora do sexo.

Zé Beltino (Igor Fortunato) e Dracena (Nina Tomsic) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

Blandina (Luisa Arraes) flagra Zé Beltino (Igor Fortunato) e Dracena (Nina Tomsic) juntos em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

