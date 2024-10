Bill Gates aponta 3 profissões que vão sobreviver à inteligência artificial

Em um artigo publicado em seu blog, Bill Gates apontou três profissões que sobreviverão às transformações ao mercado de trabalho trazidas pela inteligência artificial.

As três apostas de Bill Gates

1. Desenvolvimento de energias alternativas

O fundador da Microsoft acredita que a necessidade de combater as mudanças climáticas já impulsiona uma busca por novas fontes de energia mais limpas, e não faltarão oportunidades nesta área.

"Energia eólica e solar continuam a ser uma parte chave do futuro, mas líderes reconhecem agora que você precisa complementá-las com algo mais confiável quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando", escreveu. Para ele, este caminho é o da energia nuclear.

Em 2008, Bill Gates fundou uma empresa, a TerraPower, de energia nuclear. Sua primeira usina deverá ser inaugurada em 2030, no estado americano do Wyoming, e ele garante: será a mais moderna do mundo. Ele acredita que hoje as pessoas estão mais preparadas para aceitar a energia nuclear, já que havia muita resistência desde o desastre de Chernobyl em 1986.

Usinas Angra 2 (à esquerda) e Angra 1 (à direita): Para Bill Gates, a energia nuclear é o futuro Imagem: Divulgação/Eletronuclear

O empresário descreveu sua experiência na COP28, a conferência do clima da ONU que aconteceu em Dubai no fim de 2023, como positiva. "Passei muito tempo explicando como poderíamos aumentar a tecnologia em vez de por que precisamos dela."

Fiquei animado de ver quase duas dúzias de países prometerem na COP triplicarem sua capacidade nuclear até 2050. Acho que a razão para esta mudança é prática. Nuclear é a única fonte de energia livre de carbono que pode, confiavelmente, entregar potência dia e noite, em qualquer estação, em quase qualquer lugar na Terra e que, foi provada, pode funcionar em larga escala. Bill Gates

2. Biociências da saúde

Esta é outra área em que Bill Gates vê crescimento no mercado de trabalho, já que ela é baseada na necessidade das pessoas de fazer progressos, especialmente na criação de novos medicamentos, vacinas e terapias — área em que ele investe com sua fundação. O programador acredita, inclusive, que a inteligência artificial possa servir de aliada dos cientistas.

Descobrir drogas exige passar um pente fino em enormes quantidades de dados, e ferramentas de inteligência artificial podem agilizar este processo significativamente. Algumas empresas já estão criando novas drogas para câncer desenvolvidas desta forma. Bill Gates

Gates investe — e acredita que seja necessário para o desenvolvimento de diversas nações — em pesquisas para Aids, tuberculose e malária, que afetam populações mais pobres. Neste setor, ele enxerga enorme potencial para o crescimento do mercado de trabalho, mas a inteligência artificial pode ser aliada do acompanhamento materno, por exemplo.

Vacinas e outros medicamentos cada vez mais modernos serão essenciais para vencer doenças que afetam o mundo há séculos, especialmente os mais pobres Imagem: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Ele cita um projeto que trabalha em ultrassons com ferramentas de IA para identificar gravidezes de risco na Índia. A tecnologia pode ser utilizada tanto em inglês quanto em télugo e ajusta-se automaticamente ao nível de experiência do profissional de saúde que realiza o exame, seja um enfermeiro recém-formado, parteira com anos de profissão ou médico com senioridade.

3. Desenvolvimento da IA

Ironicamente, uma área em que a máquina não pode superar o homem é o próprio desenvolvimento dela, acredita Bill Gates. Com a tecnologia ainda no início, ele vê potencial para a área. "A inteligência artificial está prestes a acelerar o nível de novas descobertas a um ritmo que nunca vimos antes", diz. A criatividade, no entanto, é um elemento central de como essa área deve crescer — algo que não pode ser antecipado por sistemas.

Se fizermos investimentos inteligentes agora, a IA pode tornar o mundo um lugar mais igualitário. Pode reduzir ou até eliminar o tempo de atraso entre o momento em que o mundo rico recebe uma inovação e quando o mundo pobre tem acesso a ela. Bill Gates

Há bastante espaço de crescimento nessa área porque, segundo o programador, é importante criar ferramentas cada vez mais específicas, que sejam customizadas para as pessoas que vão utilizá-las. Um bom exemplo para ele é um aplicativo de informações médicas paquistanês que vem sendo desenvolvido com comandos de voz inteligentes em urdu, porque a maioria das pessoas no país tem o hábito de mandar áudios em vez de mensagens de texto ou e-mail. E, como o trabalho já foi iniciado no idioma local, erros de tradução serão inexistentes.

O mercado de tecnologia e desenvolvimento da inteligência artificial ficará cada vez mais plural e específico, abrindo novas oportunidades para trabalhadores Imagem: Getty Images/iStockphoto

Bill Gates prevê que países de alta renda, como os EUA, vejam um crescimento expressivo do uso de IA por sua população até o fim de 2025. Nos países africanos, ele acredita que esse salto só seja possível até o fim de 2026 — mesmo assim, uma curva mais rápida de adaptação do que com tecnologias anteriores. E a IA deve crescer em outros campos, como o da educação, e até substituir aquela desconfortável conversa com o médico no momento de coletar o histórico de saúde do paciente, já que um atendente digital perguntará sobre sua vida sexual, doenças e hábitos.