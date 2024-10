Bárbara: 'É um erro adversários em A Fazenda insistirem na mesma peça'

Na noite de quarta-feira (23), Sacha teve uma conversa com seus aliados sobre sua rivalidade com Gizelly. O peão afirmou que se manterá contra a ex-BBB até um dos dois sair. "Ela virou minha inimiga até o fim. Enquanto não sair, não vou sossegar", declarou o ator.

Chico e Bárbara analisam que a briga entre Gizelly e Sacha é muito mais divertida para assistir, do que a entre o ator e Zé Love, mas apesar disso, Sacha não é inteligente em continuar votando na mesma pessoa. "Eles tem outras histórias, por um momento tiveram no mesmo grupo, é mais interessante esse recalculo de rota dos dois."

A única coisa é que acaba sendo um erro você dizer 'vou votar nessa pessoa até o fim, se ela não sair, eu continuo votando. Eu acho que é importante reconhecer que se a pessoa vota, você tem que mudar a rota.

Ela lembra que assim como Sacha já voltou três vezes de roça e se Gizelly um dia voltasse, é importante que os dois repensem seus jogos. Chico questiona se existe alguma possibilidade da ex-BBB voltar de uma roça, visto que não está sendo bem vista aqui fora. Apesar de ser uma personagem controverso para o público, a dupla avalia que sua participação está sendo mais importante no reality rural do que no BBB 20.

"No BBB ela conseguiu fazer o que tentou em A Fazenda", avalia Chico. "Ela conseguiu surrupiar a história da Boca Rosa e da Mari Baianinha, para o seu grupo, ela e a Marcela foram vetores."

"No BBB ela era mais uma no grupo das fadas", argumenta Bárbara. "Sem ela, o jogo teria acontecido com Marcela e as outras. Mas nessa Fazenda, o que ela está fazendo ninguém faria no lugar dela."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 89562 votos 37,02% Fernando 28,41% Júlia 34,57% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 89562 votos

