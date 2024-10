Babu Santana lamenta morte de Maguila após filme do lutador: 'Uma tristeza'

Babu Santana, 44, lamentou a morte de Maguila nesta quinta-feira (24).

O que aconteceu

O ator falou sobre a importância do boxeador, que foi um dos ícones do esporte no mundo. "Maguila é representatividade, é força, é luta, é resiliência e resistência", iniciou ele em um post no Instagram.

É com muita tristeza e pesar que venho escrever esse adeus… Eu não estava pronto pra sua partida. Babu Santana sobre Maguila

O ex-BBB interpretaria Maguila em uma cinebiografia que nunca foi lançada. "Lembro do dia em que você soube que eu iria te interpretar e você disse: 'Que bom que é ele, porque é bonito igual a mim'", recordou.

Babu lamentou que Maguila não poderá assistir ao resultado final da produção. "Eu e Josmar queríamos tanto que você pudesse ver o filme… pra nós é uma tristeza você não ver sua homenagem em vida, mas aqui, continuaremos perpetuando sua história pra que ela jamais seja esquecida", reforçou.

O ator encerrou sua publicação com seus sentimentos à família de Maguila. "Pra sempre será nosso herói. Meus pêsames aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Adilson. Com amor, Babu", concluiu.

A cinebiografia de Maguila se chamaria "Welcome Maguila" e tinha previsão de ir para os cinemas em 2023. O projeto estava sendo conduzido por Josmar Bueno Junior, filho do boxeador Josmar Bueno, e amigos próximos do boxeador.

Babu foi escalado para interpretar o lutador em 2020. No entanto, o filme, que estava previsto para ser uma megaprodução, nunca chegou às telas de cinema.