Babu Santana foi escalado para cinebiografia de Maguila nunca lançada

Babu Santana foi escalado para viver o lutador Maguila em uma cinebiografia que nunca foi lançada. O atleta morreu, nesta quinta-feira (24), aos 66 anos.

O que aconteceu

Babu foi escalado para interpretar o lutador em. 2020. O filme, que contaria a história de Maguila, nunca chegou às telas de cinema. A previsão de lançamento era 2023.

O ator e ex-participante do BBB chegou a falar sobre a importância do longa. "O bacana é prestar uma homenagem a ele vivo. Maguila é um heroi sem vícios", disse, em uma live feita no Instagram.

Na época, Babu ainda revelou que precisaria passar por mudanças no corpo para viver o lutador nas telas. Ele precisaria perder 20 quilos. "Maguila foi um pugilista e tem uma história de vida incrível. Ele é um preto muito inteligente."

O filme se chamaria "Welcome Maguila", e tinha previsão de ir para os cinemas em 2023. O projeto estava sendo tocado por Josmar Bueno Junior, filho do boxeador Josmar Buenos e amigos próximos de Maguila.

De acordo com uma apuração feita pelo UOL em 2020, o filme seria uma megaprodução. A ideia era acompanhar desde a infância humilde de Maguila, em Aracajú, até sua consagração nos ringues de São Paulo, nos anos 1980.