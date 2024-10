Artista ucraniano enfeita prédios de Kiev com imagens de soldados mortos

Por Margaryta Chornokondratenko e Anna Voitenko

KIEV (Reuters) - Liudmyla Bordus perdeu o seu filho, Maskym, na guerra contra a Rússia, mas ele nunca está longe dela, já que sua imagem está agora estampada em cores no prédio em que ela vive, em Kiev.

“Eu posso senti-lo todo dia, toda vez que passo aqui”, afirmou, acariciando a imagem pintada com spray. “Eu o cumprimento pela manhã e à noite, sempre.”

O mural do ex-boxeador de 23 anos é um dos que estão espalhados pela capital ucraniana pelas mãos do artista Eugene Gladenko, em série que lembra os soldados mortos nas batalhas contra as forças russas.

A invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, aproximou os ucranianos, que têm lembrado seus mortos de várias formas, com placas em estradas ou nas escolas onde os soldados estudavam.

Gladenko, de 31 anos, diz ser motivado pelo amor a um país, dizendo que o trabalho é um chamado para “trazer conforto” para os ucranianos que perderam seus entes queridos. Ele afirmou que muitas de suas obras são extremamente pessoais, tendo sido encomendadas por parentes ou amigos.

“Cada história é a história de um herói, um exemplo para todo o distrito ou vizinhança”, afirmou o artista, que teve um amigo morto no conflito.

Bordus reconhece que a imagem de Maskym — morto no sudeste ucraniano em junho, quando o projétil de um tanque atingiu a sua trincheira — é dolorosa de ver, mas afirmou que ela é uma potente lembrança do sacrifício feito por soldados ucranianos, como seu filho.

“Parece um anjo olhando para você lá de cima”, completou.