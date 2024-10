Após procurar bruxa assustadora, Débora planeja assassinato em 'Alma Gêmea'

Nos próximos capítulos da novela "Alma Gêmea" (Globo), Débora (Ana Lúcia Torre) planeja um novo assassinato.

O que vai acontecer

Com medo do que Rafael (Eduardo Moscovis) vai fazer contra Cristina (Flávia Alessandra) ao se curar, Débora procura uma bruxa. A mulher já ajudou a vilã anteriormente criando o veneno que matou Guto (Alexandre Barillari).

Acreditando que só com a morte de Rafael poderá viver rica e feliz, ela encomenda à bruxa a mesma poção que acabou com a vida do amante de sua filha. Na ocasião, Guto morreu e ninguém percebeu que ele foi assassinado.

Débora quer usar o mesmo veneno para matar Rafael. A bruxa, no entanto, sem a poção à mão pede à mãe de Cristina para buscar a poção dentro de alguns dias.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.