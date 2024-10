A Fazenda: Parcial indica roça acirrada entre peões de grupos adversários

Fernando, Júlia e Luana estão disputando a preferência do público para continuar em A Fazenda (Record). Quem sair na 5ª roça do programa, perde a chance de levar o prêmio de R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

Às 08h30, Luana era a predileta para ficar com 36,37% dos votos. Nos últimos dias, a peoa rompeu com as aliadas, Camila, Gizelly, Flora e Júlia, e se aproximou do grupo de Sacha Bali.

Logo atrás está Fernando, com 32,93%.

Como possível eliminada está Júlia Simoura, com pouca diferença entre os outros roceiros. A influencer tem 30,69% dos votos.

A eliminação acontece no programa ao vivo desta quinta-feira (24).

