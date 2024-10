A Fazenda: Flor detona Vanessa para peões: 'Malandra, safada, perigosa'

Flor criticou Vanessa na tarde desta quinta-feira (24) para outros peões em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto falava sobre outros peões da Fazenda, Flor criticou Vanessa para Gizelly, Zaac, Zé Love e Flora.

Flor disse que Vanessa passa o pano na mesa "bem mal passado" e "fala que trabalhou". "Ela não faz nada", concordou Gizelly. "Ela só limpa o copo dela, o prato e a colher dela. Ela tem 35 anos, como viveu até hoje sozinha?".

"O pai faz tudo, tem fazenda. Ela é muito bem de vida", explicou Flor.

A peoa disse ter "ranço" de Vanessa, mas afirmou que ela é uma aliada.

Ela fala mal de tudo, fica de boazinha e gruda nas meninas [...] Ela sabe que a Babi ela dobra. Ela é muito dissimulada e malandra. Safada. Eu gosto dela, não quer dizer que eu não goste, mas eu vi o quanto ela é perigosa. Perigosa. O que a Luana fez foi igualzinho. Jogou você [Gizelly] na frente Flor

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 113157 votos 36,20% Fernando 27,86% Júlia 35,95% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 113157 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso