'1ª piriguetinha que pegou o Neymar': Influenciadora relembra affair

Laryssa Oliveira decidiu relembrar a primeira traição de Neymar que vazou na imprensa em 2013, na época em que ele namorava Bruna Marquezine.

O que aconteceu

A influenciadora contou que tem muita vergonha dessa parte de sua vida, mas contextualizou toda a história. "Fui a primeira 'piriguetinha' que pegou o Neymar quando ele namorava. Fui lá, viajei [pra Barcelona] e vazou aquele trem todo. Isso foi em 2013, há 12 anos atrás. Minha cidade inteira sabe disse"

Ela contou que morou em Santos, e conheceu o jogador quando ele jogava na base do Santos Futebol Clube. "Viramos amigos, vários conhecidos. Em 2013 ele organizou uma viagem, fui com uma amiga minha pra Barcelona. Sem nenhum put* no bolso, fui pra casa do Neymar em Barcelona. Minha amiga tinha Snapchat, e sem querer vazou a foto"

Atualmente, Laryssa é casada e mãe de dois filhos, mas disse que a história repercute até hoje. "Quando vazou, eu ainda estava em Barcelona. A gente super brigou, lógico, ele todo errado porque namorava, eu toda errada porque vazou. Uma confusão, e vim embora, dei umas entrevistas idiotas na época confirmando, e eu morro de vergonha"

Na época, Neymar foi à Justiça contra a modelo, que declarou a programas televisivos que o jogador teria traído a então namorada Bruna Marquezine. O jogador sempre negou as acusações.