Vanessa sobre Gilsão ser fazendeiro: 'Vamos destruir aquela sala'

Vanessa, Babi e Fernando revelaram quais são os planos do grupo, caso Gilson ganhe a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira (23) na A Fazenda 16.

O que aconteceu

Os peões estavam no quarto conversando sobre a prova. Eles também ressaltaram que, caso o personal trainer ganhe, vão abrir diversas latas de leite condensado.

Vanessa disse. "Nossa, se Gilsão for fazendeiro nós vamos destruir aquela sala! Vamos quebrar uns 2 sofás."

Babi entrou na conversa. "Nossa, vai ser bom viu?"

Fernando completou. "Esconder uns leites condensados nas gavetas, esconder aberto na gaveta das pessoas."

