Sidney e Babi sobre Sacha ser favorito do público: 'Me recuso a acreditar'

Durante uma conversa na academia da A Fazenda 16, Sidney e Babi opinaram sobre qual impressão o público tem sobre o jogo de Sacha.

O que aconteceu

Babi fala sobre estratégias de Sacha. "Eu prefiro acreditar que ainda existam muitas pessoas boas, com princípios e valores, de respeito, cuidado e empatia."

"Eu me recuso a acreditar. Para mim não faz sentido ele ainda permanecer no jogo."[

Sidney também opiniou. "Espero que se ele for para roça, ele saia. Mas se ele não sair, eu saiu com a cabeça erguida."

"Ele pode sair campeão, se eu encontrar no dia seguinte, não dou nem bom dia".

