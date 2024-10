Silvia Abravanel diz ter haras exótico com cobras, dragão e casal de lhama

Silvia Abravanel, 53, contou detalhes de seus haras particular que tem diversos animais, inclusive alguns "exóticos".

O que aconteceu

Abravanel explicou que o haras é uma extensão de sua graduação em medicina veterinária, onde exercita a profissão. "Nunca deixei de ser veterinária. Não foi aquela coisa fui trabalhar com televisão e meus bichos ficaram para outro esquema. Tenho meus veterinários, mas sempre pratiquei indiretamente com os meus animais", declarou durante participação no podcast Tagarelando.

A apresentadora detalhou que mantém os animais em casais e brincou que o haras é sua arca de Noé. "Eu tenho um haras com 14 cachorros, 10 cobras, 29 cavalos, um casal de lhamas, tenho dragão barbudo, lagartixa, todos em casais".

Ela afirmou não ter medo de animais exóticos, mas ressaltou que tem pavor de barata. "Barata eu tenho pavor de verdade, de largar o que eu estiver fazendo. O resto [dos bichos] não".

No podcast, Silvia Abravanel também contou que foi trabalhar na TV por influência do pai, Silvio Santos. "Assim que me formei, já tinha mais velha mais velha, que estava com seis meses e é especial, aí eu fui me dedicar a minha filha. Quando a minha filha estava com 3 anos ele me chamou e falou: 'olha, agora vou colocar babá para a Luana e você vai trabalhar comigo na televisão'. E aí não tive como falar não".