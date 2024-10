Shawn Mendes ironiza rumores sobre sua sexualidade em nova música; ouça

Shawn Mendes, 26, transformou os rumores sobre sua própria sexualidade em arte através de "The Mountain" ("A Montanha", em tradução literal), sua mais nova canção.

O que aconteceu

O cantor lançou o tema diante do público em um show que fez recentemente em Nova York. Este trecho da apresentação foi gravado por uma fã na plateia e compartilhado no TikTok, onde o teor da composição se deu a conhecer pelo grande público.

O refrão de "The Mountain" inclui um verso que diz: "Pode falar que gosto de meninos ou meninas". "Alguns dias, mudo o coração. Fale o que quiser dizer. Fale que sou jovem demais. Fale que sou velho demais. Pode falar que gosto de meninos ou meninas", canta Shawn no vídeo publicado na rede social.

Shawn Mendes, vale lembrar, até hoje só assumiu relacionamentos públicos com mulheres. Ele namorou por quatro anos a cantora Camila Cabello, 27, e viveu um affair com Sabrina Carpenter, 25, durante um dos términos com a primeira.