Sexo toda semana, pompoarismo: as revelações 18+ de Alessandra Negrini

Alessandra Negrini, 54, contou detalhes de experiências sexuais com homens brasileiros e gringos. A atriz respondeu perguntas 18+ por meio de metáforas durante participação no Lady Night.

Revelações 18+ da famosa

Artista explicou que curte "dar aula toda semana", em referência à frequência sexual, durante o mesmo programa de televisão. A resposta foi dada por meio de metáforas que associavam o passado como professora de inglês com a vida íntima.

Preciso viver. Se você não praticar [transar] você esquece. Alessandra Negrini

Ela disse que um sexo bem feito compensa várias transas em sequências. A atriz também afirmou que "as aulas [transas] podem ser longas", mas nem sempre é possível.

Às vezes você está sem tempo, tem uma aula bem rápida...É importante saber dar todo tipo de aula.

Alessandra Negrini posou de biquíni a céu aberto Imagem: Reprodução/Instagram

Negrini reclamou que tentou aprender o pompoarismo, mas não conseguiu realizar as técnicas mais avançadas, como expelir objetos da vagina. "Tentei, mas não consegui... Só consegui segurar. Mas tem uma galera que fuma."

Pompoarismo é uma técnica milenar que ajuda a contrair e relaxar os músculos do assoalho pélvico e melhorar o prazer sexual. Alguns famosos são adeptos da técnica, como Deborah Secco, que já disse ser capaz de arremessar bolinhas de pingue-pongue e fumar cigarro com a vagina.

Famosa recomendou sexo como forma de se reconectar, em 2022, durante entrevista ao jornal O Globo. "Sexo é muito recompensador. Faz você se reconectar com a vida na terra e a vida no céu, é uma ponte. As pessoas devem cultivar o sexo."