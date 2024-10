Rei Charles e rainha Camilla chegam a Samoa para cúpula da Commonwealth

Por James Redmayne

APIA, Samoa (Reuters) - O rei Charles e a rainha Camilla, do Reino Unido, voaram para Samoa na noite desta quarta-feira, para uma visita durante a qual o monarca receberá o título de alto chefe e participará de uma cúpula das nações da Commonwealth, após uma viagem de seis dias pela Austrália.

O primeiro-ministro de Samoa, Fiame Naomi Mata'afa, deu as boas-vindas ao casal real na pista de pouso, ao lado de outros dignitários, antes de uma banda tocar "God Save the King", o hino nacional do Reino Unido.

Em seguida, Charles inspecionou uma guarda de honra formada por policiais samoanos. O país não tem Forças Armadas.

Charles, que também se encontrou com o primeiro-ministro em particular no aeroporto, é o chefe simbólico da Commonwealth, um grupo de 56 países com raízes no império britânico.

Sua primeira visita a Samoa coincide com a reunião anual dos chefes de governo da Commonwealth.

Pequenos Estados formam mais da metade dos membros do grupo, muitos deles nações insulares do Pacífico que lutam contra a ameaça do aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas.

Espera-se que os líderes façam uma declaração sobre a proteção do oceano, com as mudança climática sendo um dos principais tópicos de discussão.

O Reino Unido disse que não levará a questão das reparações pela histórica escravidão transatlântica, exigida pelos países caribenhos, para a mesa, mas está aberto para conversar com os líderes que quiserem discutir o assunto.

ALTO CHEFE

Charles também receberá o título de alto chefe durante sua visita e lhe mostrarão o impacto do aumento do nível do mar na nação insular do Pacífico.

Lenatai Victor Tamapua, um chefe samoano e membro do Parlamento, disse que planeja oferecer o título de "Tui Taumeasina" ao monarca durante uma cerimônia tradicional de boas-vindas a Charles e à rainha Camilla na quinta-feira.

Mais tarde, ele conduzirá Charles por uma passarela em uma reserva de mangues, destacando o impacto das mudanças climáticas sobre as nações do Pacífico e suas comunidades.

"A maré real hoje é cerca de duas vezes maior do que era há 20 ou 30 anos", disse Tamapua. "E isso está afetando nossa terra e está corroendo algumas das áreas que são tão difíceis de controlar, e as pessoas (têm que) se mudar para dentro, para o interior agora."

Charles passou a vida inteira fazendo campanhas sobre questões ambientais e, em 2020, descreveu o aquecimento global e as mudanças climáticas como a maior ameaça que a humanidade já enfrentou.

A oferta do título de alto chefe para Charles chega depois de ele ter sido acusado de "genocídio" por uma senadora indígena australiana no Parlamento em Canberra na segunda-feira.

(Reportagem de James Redmayne em Apia; Reportagem adicional de Lewis Jackson)